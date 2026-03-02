Cinema e cultura in Puglia: firmato accordo triennale tra Fondazione Puglia, Puglia Cultura e Territorio e Apulia Film Commission

BARI - Fondazione Puglia,hanno siglato un accordo triennale per la promozione culturale del territorio pugliese, con un focus sul cinema e l’audiovisivo. L’intesa prevede la programmazione e la realizzazione di attività dedicate alla crescita della cultura cinematografica e al rafforzamento dell’intero comparto audiovisivo, nel rispetto dei fini istituzionali delle tre realtà.

L’accordo è stato firmato dai presidenti Antonio Castorani per Fondazione Puglia e Anna Maria Tosto per la Film Commission, alla presenza dei direttori Ada Pizzi e Antonio Parente.

La collaborazione punta a consolidare la Puglia come polo di riferimento per il cinema e l’audiovisivo, promuovendo iniziative culturali e formative di alto profilo. Tra le attività previste, la Film Commission organizzerà eventi di promozione della cultura cinematografica, convegni e giornate di studio, mentre Fondazione Puglia e Puglia Cultura e Territorio metteranno a disposizione spazi e strutture per la realizzazione dei progetti.

“Con questo accordo Fondazione Puglia continua a perseguire il suo obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio pugliese, sostenendo iniziative anche nel settore dell’arte rappresentata nelle sue varie forme espressive, come il cinema – afferma Antonio Castorani –. Promuovere la cultura cinematografica significa investire nel cinema come strumento di identità, formazione e attrattività territoriale”.

“Dalla sinergia tra le due Fondazioni, entrambe impegnate a promuovere la crescita culturale della nostra regione, scaturiranno iniziative volte a valorizzare il territorio, i talenti e le professionalità della Puglia” conclude Anna Maria Tosto.

L’accordo rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio culturale pugliese attraverso il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo, favorendo momenti di confronto, approfondimento e crescita per operatori, studiosi e pubblico.