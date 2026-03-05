A Bari l’incontro “La storia di Michele Emiliano – dalla magistratura alla politica”

BARI - Si è svolto a Bari l’evento dal titolo “La storia di Michele Emiliano – dalla magistratura alla politica”, un appuntamento dedicato al percorso umano e istituzionale dell’ex Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L’iniziativa ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, dall’esperienza in magistratura fino ai due mandati alla guida della Regione Puglia, soffermandosi sulle principali scelte politiche e amministrative che hanno caratterizzato la sua azione di governo.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il metodo adottato durante gli anni di presidenza, improntato – secondo quanto emerso – a una presenza costante sul territorio e all’attenzione diretta alle criticità delle diverse province pugliesi, con particolare riferimento ai dossier industriali e occupazionali, tra cui quello di Taranto.

Tra gli interventi anche quello del consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha ricordato il rapporto istituzionale e politico maturato nel corso di un decennio di collaborazione, sottolineando le battaglie condivise su temi territoriali e sociali.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto pubblico sull’esperienza amministrativa di Emiliano e sul rapporto tra magistratura, politica e tutela dell’interesse generale.