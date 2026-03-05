Il Bari supera l’Empoli 2-1 al San Nicola: seconda vittoria consecutiva
FRANCESCO LOIACONO - Il Bari batte l’Empoli 2-1 allo stadio San Nicola nella ventottesima giornata del campionato di Serie B, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo il successo per 2-0 contro la Sampdoria al Luigi Ferraris.
Primo tempo
L’Empoli parte con maggiore intraprendenza. Al 12’ Fila va vicino al gol, mentre al 14’ è Saporiti a sfiorare la rete. Al 19’ viene annullato un gol a Fila per fuorigioco di Lovato.
Al 23’ svolta del match: l’Empoli resta in dieci uomini per l’espulsione di Lovato, punito per fallo da ultimo uomo su Rao.
Il Bari prova ad approfittarne: al 25’ Artioli, su calcio di punizione, non inquadra lo specchio della porta; al 29’ Piscopo, di testa, non riesce a schiacciare verso la rete; al 31’ Maggiore sfiora il vantaggio.
Il gol arriva al 42’: Rao sblocca il risultato con un tocco al volo di destro su assist di tacco di Dorval. L’Empoli, però, reagisce immediatamente e al 45’ trova il pareggio con Shpendi, che realizza con una girata di sinistro.
Secondo tempo
Nella ripresa il Bari continua a spingere. Al 12’ Moncini sfiora il nuovo vantaggio. Al 28’ i biancorossi tornano avanti: Maggiore firma il 2-1 con un colpo di testa su cross di Dorval, autore del secondo assist di giornata.
Nel finale l’Empoli, pur in inferiorità numerica, prova a rientrare in partita: al 39’ Guarino non concretizza una buona occasione e al 91’ Iliev fallisce una chance da posizione favorevole.
Il Bari gestisce gli ultimi minuti e porta a casa tre punti importanti.
Nella ventinovesima giornata di Serie B i pugliesi affronteranno il Pescara domenica 8 marzo alle 19.30 allo stadio Adriatico.