Seclì: foglio di via obbligatorio per il presunto autore della rapina in farmacia

SECLÌ – Il Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha disposto un foglio di via obbligatorio nei confronti del presunto autore della rapina a mano armata consumata lo scorso 5 febbraio ai danni di una farmacia di Seclì.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, hanno consentito di identificare un uomo di 40 anni residente a Galatone, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe minacciato il farmacista utilizzando un cacciavite.

Considerata l’elevata pericolosità sociale del soggetto, la reiterazione di condotte violente e l’assenza di legami lavorativi o affettivi che giustificassero la sua presenza nel comune di Seclì, la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha adottato il provvedimento amministrativo.

Il foglio di via obbligatorio dispone l’allontanamento immediato dal territorio comunale e il divieto di ritorno per un periodo di 3 anni, con l’obiettivo di prevenire ulteriori reati e garantire la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza.