A Bari l’ottava edizione di Splash: in città un programma diffuso di eventi

BARI - Da sabato 7 a sabato 14 marzo a Bari ospiterà “Splash in Città”, l’iniziativa che trasformerà il territorio in un grande circuito urbano dedicato al mondo del beverage, durante il quale cocktail bar, ristoranti, lounge e spazi culturali selezionati diventeranno protagonisti di un programma diffuso fatto di degustazioni, guest shift, masterclass, performance e presentazioni di prodotto.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di estendere l’esperienza della fiera oltre i padiglioni, creando un ponte diretto tra Splash Expo – in programma dall’8 all’11 marzo in Fiera del Levante, all’interno di Levante Prof – la città e il pubblico. Ogni locale aderente manterrà la propria identità, entrando però a far parte del circuito ufficiale “Splash in Città” e contribuendo alla costruzione di un percorso urbano riconoscibile e coordinato. I partecipanti potranno così vivere un vero e proprio tour del gusto, muovendosi tra proposte differenti, atmosfere uniche e attività pensate per valorizzare la cultura della miscelazione, l’innovazione e il bere responsabile.“In maniera sinergica e costruttiva abbiamo voluto estendere le nostre attività anche fuori dalla Fiera del Levante, durante tutto il periodo della manifestazione – ha affermato Claudio Lepore, founder di Bar Project e promotore di Splash –. Dal borgo antico fino a Torre a Mare, la città di Bari potrà contare su numerosi locali aderenti all’iniziativa, dando vita a un cartellone di attività dedicate al territorio e strettamente legate al mondo horeca”.Ad oggi sono 35 le attività aderenti a “Splash in Città”, tra locali del territorio e marchi nazionali che hanno scelto bar, pub e lounge selezionati per presentarsi al pubblico. Molti di questi operatori sono anche espositori della fiera, manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, organizzata da Bar Project.Inserita all’interno di Levante Prof, una delle più importanti fiere B2B italiane dedicate al mondo Ho.Re.Ca. – con cui Bar Project ha instaurato una partnership solida e strategica – Splash rappresenta un punto di riferimento per l’intera filiera del bar e della ristorazione. Con i suoi 3.000 m² di area espositiva, oltre 400 brand presenti, sette aree tematiche, masterclass, talk, competizioni e una ricca programmazione di eventi diffusi, la manifestazione conferma la sua vocazione alla formazione, alla cultura del settore e all’innovazione.