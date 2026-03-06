Bari, cantieri BRT: restringimenti e divieti su via Caldarola, via della Costituente e viale Einaudi

Proseguono a Bari i lavori per il sistema BRT – Bus Rapid Transit, il nuovo trasporto rapido di massa finanziato con fondi europei Next Generation EU nell’ambito del PNRR.

Per permettere l’avanzamento dei cantieri, sono state adottate ordinanze dirigenziali che regolamentano temporaneamente la circolazione su alcune arterie cittadine.

Fino al 4 aprile su via Caldarola, nel tratto tra via Loiacono e via Toscanini, è previsto il restringimento della carreggiata e il divieto di fermata. Dal 9 marzo al 9 aprile analoghi provvedimenti interesseranno via della Costituente e viale Luigi Einaudi, nel tratto tra via della Costituente e via della Resistenza, lungo la carreggiata adiacente al Parco 2 Giugno, con divieto di sosta e restringimento della carreggiata su entrambi i lati.

Via Caldarola sarà percorsa dalla Linea Verde e dalla Linea Rossa del BRT. La Linea Verde, lunga circa 10 km con 35 fermate, collegherà il capolinea nord di via di Maratona con via Aquilino, dove sorgerà il capolinea sud. La Linea Rossa, lunga circa 7 km, unirà piazza Aldo Moro a via Aquilino, condividendo con la Linea Verde il tratto finale su via Caldarola.

Viale Einaudi sarà percorso dalla Linea Lilla, che collegherà piazza Aldo Moro al parco 2 Giugno.

Durante i lavori sarà sempre garantita la percorribilità di almeno una corsia, con circolazione regolata da movieri e segnaletica temporanea.