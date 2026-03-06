Mola di Bari, incendio nella notte: in fiamme due auto, nessun ferito

MOLA DI BARI - Un incendio è divampato nella notte a Mola di Bari, dove intorno all’una due automobili sono state avvolte dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato con una squadra supportata anche da un’autobotte per domare il rogo. L’intervento ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altri veicoli o strutture vicine.

Non si registrano feriti né persone coinvolte. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.