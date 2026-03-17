A Bari: "Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza", l'iniziativa per valorizzare gli spazi centrali della città





BARI - Proseguono in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del programma “Piazza Idea - Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città, con l’organizzazione, da novembre 2025 a giugno 2026, di 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità, tutti gratuiti.

Da giovedì 19 a domenica 22 marzo le due piazze ospiteranno attività dedicate alla memoria e all’impegno civile, insieme a laboratori creativi per bambini, incontri divulgativi su alimentazione e sostenibilità, attività educative dedicate alla natura e una grande giornata di sport e movimento aperta alla comunità. Un calendario ricco di appuntamenti pensato per coinvolgere bambini, famiglie e cittadini, valorizzando lo spazio pubblico come luogo di apprendimento, relazione e partecipazione.

Di seguito il programma delle quattro giornate: tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione. Le eventuali variazioni al programma saranno comunicate sul sito dedicato www.piazzaideabari.it e/o sui canali social del Comune.





Giovedì 19 marzo

Piazza Cesare Battisti

· Piccoli e diritti - ore 10‑12

Prosegue il percorso educativo dedicato ai diritti dell’infanzia rivolto alle classi della scuola primaria. Attraverso la lettura condivisa di testi selezionati e il “gioco dei diritti”, i bambini rafforzano la consapevolezza dei propri diritti e il valore della Costituzione Italiana come strumento di tutela e cittadinanza attiva.





L’attività è riservata a un gruppo-classe al giorno e si articola in un ciclo di sei giornate.

Attività su prenotazione.

Partner: Leggere Coccole.





· Camminata della legalità – ore 11–13

In occasione della XXXI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Piazza Idea ospita la Camminata della Legalità, un momento pubblico di memoria, riflessione e partecipazione civica promosso insieme a Libera Puglia. La mattinata si apre alle ore 11 con un momento istituzionale che prevede gli interventi di Libera e dell’amministrazione comunale, accompagnati dalla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, gesto simbolico che restituisce voce e memoria alle storie delle persone colpite dalla violenza mafiosa. A seguire verrà inaugurata la Camminata della Legalità, con la presentazione dei paletti installati nelle aiuole della piazza come segni permanenti di impegno civile. La mattinata proseguirà con la piantumazione e l’intitolazione di un albero dedicato a tutte le vittime pugliesi di mafia, gesto simbolico di cura, memoria e responsabilità collettiva. L’iniziativa si concluderà con un intervento finale a cura di Libera Puglia e con un momento artistico: la performance musicale di Pietro Leone e la lettura del monologo Il Fiore del Silenzio di Sabina Micaglio, interpretato da Delia Di Monte.





Partner: Libera Puglia

· Baby Plant – Festa del Papà – ore 16 –18

Un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli, pensato per celebrare in modo speciale la Festa del Papà. I bambini realizzeranno un ritratto del proprio papà su tela, utilizzando colori e materiali artistici per dare forma alla loro immaginazione e al loro affetto.

Al termine dell’attività, ogni partecipante porterà a casa la propria creazione: un regalo unico e fatto a mano, da donare al papà per la sua festa.

Partner: Baby Plant





Venerdì 20 marzo

Piazza Cesare Battisti

· Piccoli e diritti - ore 10‑12

Nuovo appuntamento del percorso educativo dedicato ai diritti dell’infanzia rivolto alle classi della scuola primaria. Attraverso la lettura condivisa di testi selezionati e il “gioco dei diritti”, i bambini rafforzano la consapevolezza dei propri diritti e il valore della Costituzione Italiana come strumento di tutela e cittadinanza attiva.

L’attività è riservata a un gruppo-classe al giorno e si articola in un ciclo di sei giornate.

Attività su prenotazione.

Partner: Leggere Coccole.





· REFOOD LIVE – Alimentazione vegetale tra sostenibilità e salute – ore 18–20

Un talk divulgativo dedicato al rapporto tra alimentazione vegetale, salute e sostenibilità

ambientale. Medici e nutrizionisti offriranno un confronto chiaro e accessibile per affrontare dubbi e falsi miti legati all’alimentazione plant-based, fornendo indicazioni pratiche e realistiche per chi desidera migliorare il proprio stile alimentare senza estremismi.

Partner: REFOOD





Sabato 21 marzo

Piazza Cesare Battisti

· Il mio mondo a testa in giù – Letture e laboratorio sulla chioma degli alberi

ore 10–12

Attività educativa dedicata alla scoperta del mondo naturale osservato da una prospettiva

insolita: quella delle chiome degli alberi. Attraverso letture animate e narrazioni a tema ambientale, i bambini saranno guidati a esplorare concetti come biodiversità, stagionalità e relazione tra uomo e natura. A seguire, un laboratorio creativo-espressivo permetterà ai partecipanti di realizzare elaborati artistici ispirati agli alberi utilizzando materiali naturali e di riciclo.

Partner: Essere Terra.





· Animare con le Mani – Arte, Collage e Narrazione Visiva – ore 17–20

Laboratorio creativo dedicato all’esplorazione del linguaggio delle immagini attraverso il collage e la costruzione di piccoli mondi visivi. I partecipanti saranno guidati nella realizzazione di personaggi e scenari utilizzando carta colorata, ritagli, cartoncini e pennarelli. A partire da forme e composizioni, ogni bambino svilupperà una breve sequenza narrativa per immagini, sperimentando il processo creativo che precede la nascita di una storia.

Partner: Cinema in Movimento by Kinè





Domenica 22 marzo

Piazza Umberto

· Piazza in Gioco – Sport, Movimento e Comunità - ore 10–13 e 16–19

Una grande giornata dedicata allo sport e alla socialità, in cui la piazza si trasforma in uno spazio aperto di gioco, movimento e incontro per tutte le età. Bambini, ragazzi e adulti potranno mettersi alla prova tra sport di squadra – pallavolo, baseball, basket e frisbee – e discipline individuali come il pattinaggio artistico. Dimostrazioni sportive, mini tornei e attività collaborative renderanno la giornata un’occasione per rafforzare i legami tra cittadini e riscoprire il piacere dello sport condiviso. Un appuntamento di comunità in cui il cuore della città batte al ritmo del gioco, dell’energia e dell’inclusione.

Partner: UISP Bari APS





“Piazza Idea” è il programma dell’amministrazione comunale finalizzato all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.





Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www.piazzaideabari.it, che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.