A Bari torna BARI HI.END: due giorni tra alta fedeltà, workshop e concerti live

BARI - La passione per il grande suono torna protagonista con la, tra gli appuntamenti più attesi dagli amanti dell’alta fedeltà e della musica dal vivo.

L’evento si terrà sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 10.00 alle 22.00, negli spazi del Nicolaus Hotel Bari, che per l’occasione ospiterà tre interi piani espositivi dedicati all’audio e al video di qualità.

Prestigiosi marchi hi-fi, produttori discografici, musicisti e magazine di settore daranno vita a un percorso immersivo tra ascolti guidati, novità tecnologiche, workshop e performance live.

BARI HI.END è un viaggio tra musica riprodotta e musica suonata, dove l’innovazione incontra l’emozione del palco. In programma seminari, dimostrazioni tecniche e due concerti serali gratuiti, con ingresso su registrazione dal sito ufficiale.

Il programma

Sabato 7 marzo

Ore 11.00 – Sala Eventi

Anteprima del documentario “101 – Flames of Inspiration” di Dima Lisenko, con narrazione dal vivo di Francesco Grillo e interventi di Eric Forsmark.

Incontro ABEAT – Salette

“Vinili: miti, verità e qualità del suono”, con Mario Caccia di Abeat Records, dedicato ai processi di stampa e registrazione del vinile.

Ore 17.00 – Sala Eventi

“Il punto di vista di un chitarrista – Parte 1” con Luca Falomi, tra liuteria, suono e composizione, con esibizione dal vivo.

Ore 21.00 – Sala Eventi

“Ima Adesso” con il contrabbassista Giuseppe Bassi insieme a Javier Girotto, Daniel Karlsson e Lorenzo Tucci. Concerto gratuito previa registrazione.

Domenica 8 marzo

Ore 10.00 – 12.00 – Sala Eventi

“Jazz for Kids”, workshop inclusivo per ragazzi dagli 8 ai 18 anni a cura di Andrea Gargiulo, con performance finale.

Incontro ABEAT – Salette

Percorso tra classica e jazz con presentazione di “Improclassica” di Enrico Pieranunzi con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali.

Ore 17.00 – Sala Eventi

“Il punto di vista di un chitarrista – Parte 2” con Luca Falomi.

Ore 21.00 – Sala Eventi

“Stay Human” di Michele Perruggini, con Domenico Cartago, Beppe Sequestro, Guido Bombardieri, Nando Di Modugno, Cesare Pastanella e il LeDanse Strings Quartet. Concerto gratuito su registrazione.

Due giornate pensate per appassionati, professionisti e curiosi, dove tecnologia, cultura musicale e spettacolo dal vivo si incontrano in un’unica esperienza immersiva.