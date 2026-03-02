“Laboratorio Cantiere Aperto”: prosegue la mostra a Bari

BARI - ARS TOTO S.R.L., in collaborazione con KALOS INTERNATIONAL ACCADEMY OF ART S.R.L.S., presenta la mostra, a cura di Barbara Flumen e Domenico Toto.

📍 Sede: Via Strada S. Teresa dei Maschi n. 18

📅 Date: 4 marzo – 21 marzo 2026

🕒 Orari:

• Mercoledì e giovedì: 17.00 – 20.00

• Sabato: 10.00 – 13.00

La mostra nasce dall’esigenza di aprire una riflessione condivisa su temi centrali nel panorama delle arti visive contemporanee, con il coinvolgimento diretto del pubblico.

Al centro del progetto:

collezionismo e collezionisti

collezionismo in Puglia

identità artistica regionale

quando nasce l’arte contemporanea

interviste a collezionisti pugliesi

L’esposizione prosegue nei nuovi spazi di ARS TOTO S.R.L., riqualificati anche grazie al contributo di BARIARTIGIANA. L’allestimento sarà costruito progressivamente con il concorso del pubblico fin dal giorno dell’apertura, riunendo opere di artisti pugliesi e non, selezionati in relazione ai temi affrontati.

Un percorso dinamico e partecipato che invita visitatori, appassionati e collezionisti a interrogarsi sul ruolo dell’arte e della committenza nel contesto regionale e contemporaneo.