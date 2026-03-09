Achille Lauro a Bari: tra musica, immagine e teatralità

- Achille Lauro approda a Bari, portando in scena un concerto che intreccia musica, costumi scenografici e teatralità, sollevando la consueta domanda: ci si trova davanti al concerto di un musicista o a una performance in cui l’immagine gioca un ruolo centrale?

Nei live di Lauro, l’uso dell’autotune e l’impatto visivo dei costumi e degli effetti scenici sono elementi costanti. Dietro piume, mantelli di velluto e outfit curati emerge un repertorio che spesso si sostiene grazie alla componente visiva e all’atmosfera teatrale. L’artista mescola riferimenti del passato, da icone della musica pop a figure del panorama italiano, reinterpretandoli in chiave contemporanea per il pubblico di oggi.

Chi sceglie di assistere a un concerto di Achille Lauro può aspettarsi un’esperienza in cui la teatralità e l’immagine si intrecciano con la musica. La serata propone quindi un approccio che privilegia l’impatto scenico, senza escludere la componente sonora, offrendo una riflessione sui modi in cui la performance artistica si sviluppa nel contesto contemporaneo.