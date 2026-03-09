Due medici aggrediti al pronto soccorso del Policlinico di Bari

BARI - Nel pomeriggio di domenica due medici del pronto soccorso del Policlinico di Bari sono stati aggrediti da un uomo, figlio di una paziente assistita. L’uomo ha contestato la decisione dei medici di dimettere la madre, una donna di 55 anni giunta in mattinata con problemi gastrointestinali, e ha forzato l’ingresso nell’area riservata al personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha prima aggredito verbalmente una dottoressa e poi strattonato il medico di turno, portando via la madre dal pronto soccorso. La paziente era stata valutata idonea alle dimissioni con indicazioni terapeutiche da proseguire a domicilio.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gli accertamenti del caso. I due medici coinvolti hanno riportato lesioni con prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni.

La direzione del Policlinico di Bari ha espresso piena solidarietà ai professionisti coinvolti e ha ribadito la condanna di ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario, sottolineando come tali episodi siano inaccettabili e compromettano il lavoro quotidiano di chi opera in situazioni di emergenza.