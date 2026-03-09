Fondazione Gramsci: presentazione del volume di Luca Riccardi

BARI - Martedì 10 marzo a Bari saranno organizzati due momenti di approfondimento dedicati al volume(Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025) dello storico, che raccoglie saggi su momenti e temi significativi della politica estera italiana, dai rapporti con la Santa Sede alla fine della Prima guerra mondiale, dal ruolo diplomatico dell’Italia durante la Guerra fredda alle analisi storiografiche su figure come Giustino Filippone Thaulero e sullo studio contemporaneo delle relazioni internazionali.

Seminario mattutino

Alle 9.30, presso l’Aula Starace del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si terrà un seminario di studi e discussione sul libro. Parteciperanno:

Il Direttore del Dipartimento Giuseppe Cascione, i professori Luciano Monzali, Federico Imperato, Rosario Milano, la dott.ssa Ilaria Di Benedetto, i giornalisti Gino Martina e Ilaria Lia del Nuovo Quotidiano di Puglia, e Vito Saracino, coordinatore delle attività di ricerca della Fondazione Gramsci di Puglia. Sarà presente l’autore Luca Riccardi.

Presentazione pomeridiana

Alle 18, alla Libreria Ubik Laterza (via Dante 49/53), è prevista la presentazione pubblica del volume con la partecipazione della dott.ssa Antonella Fiorio, del prof. Federico Imperato, della giornalista Ilaria Lia e di Vito Saracino, insieme all’autore Luca Riccardi.

Come sottolinea il coordinatore della Fondazione Gramsci di Puglia, Vito Saracino, l’iniziativa rappresenta un’occasione per approfondire la storia della politica estera italiana e riflettere sui grandi temi della contemporaneità e del Novecento, combinando l’approccio accademico con la dimensione culturale e pubblica.

Luca Riccardi è professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università di Cassino e del Lazio meridionale e autore di numerosi volumi sulla politica estera italiana, tra cui L’internazionalismo difficile (2013), L’ultima politica estera (2014) e Yalta (2021).



