Al via il 19 marzo la 31ª stagione del Collegium Musicum a Bari

La stagione si apre giovedì 19 marzo al Nuovo Teatro Abeliano con il concerto “La vita celeste”, dedicato ai bambini colpiti dalla guerra e alle loro famiglie. L’ensemble eseguirà la Sinfonia n. 4 di Gustav Mahler, nella versione per orchestra da camera del 1921 di Erwin Stein, con il soprano Martina Tragni come solista.

Il cartellone prevede tredici appuntamenti, tra cui matinée per le scuole, concerti in quartieri periferici e iniziative rivolte al sociale. Tra i momenti più attesi ci sono il 26 marzo nella Basilica Cattedrale di San Sabino con “Grido di Passione”, con Pino Minafra & La Banda e il quartetto vocale Faraualla, e la prima assoluta “Misterium” di Livio Minafra. Il 22 aprile al Teatro Abeliano è previsto un omaggio a Charlie Chaplin con i Solisti del Collegium e introduzioni video di Livio Costarella. Il 17 maggio all’Auditorium Casa del Mutilato si terrà “L’innocenza del canto”, con Lieder di Schumann e Stravinsky, il Coro Vox Juvenes e il pianoforte di Piero Cassano. Il 26 maggio nella Basilica di San Nicola il concerto “Silentium” vedrà protagonisti i violini di Giuliano Carmignola e Carmine Scarpati, dedicato a Bach. A giugno a Villa La Rocca si svolgeranno le rassegne “Meridiano” e “Gartenlieder” con musiche di Piazzolla, Stravinsky e nuovi autori contemporanei.

Il cartellone ospiterà anche artisti di prestigio come Giuliano Carmignola e Giancarlo De Cataldo, e vedrà collaborazioni con Alliance Française di Bari, Accademia Pugliese delle Scienze, Wanda Landowska Festival e altre associazioni culturali locali.

La stagione proseguirà fino a dicembre con eventi speciali, tra cui il 15 dicembre al Teatro Abeliano con la prima assoluta della suite di Salvatore Sica, “Tutti insieme appassionatamente”, ispirata a The Sound of Music.

Gli abbonamenti sono in vendita fino al 16 marzo presso la sede del Collegium (via Michele de Napoli 2b, Bari) e nei botteghini delle diverse location, un’ora prima dei concerti. Tutte le informazioni su collegiummusicumbari.it e sulla pagina Facebook Collegium Musicum Bari.

Il maestro Rino Marrone e l’assessora Paola Romano sottolineano l’importanza della musica come strumento di inclusione, formazione e arricchimento culturale, capace di unire generazioni e contesti diversi della città.