Lecce, al Cineporto la rassegna 'Deep focus 1 – la nuova Hollywood' ogni mercoledì alle 17



LECCE - Al Cineporto di Lecce prende il via "Deep Focus 1 - La nuova Hollywood", rassegna cinematografica che offre uno sguardo ravvicinato su una delle stagioni più rivoluzionarie del cinema americano. L'appuntamento settimanale è ogni mercoledì, dal 4 marzo al 6 maggio, sempre alle ore 17.





"Deep focus" indica un’analisi approfondita e concentrata su un tema specifico, che ne esplora in modo dettagliato aspetti, implicazioni e contesto. Uno sguardo attento, in questo caso rivolto alla New Hollywood. La rassegna propone infatti i film chiave del movimento statunitense tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ’80 che, con registi come Lucas, Ashby, Hopper e Peckinpah, rivoluzionò il cinema introducendo nuovi linguaggi, protagonisti anticonvenzionali e uno sguardo critico sulla società, in un decennio di sperimentazione e ribellione che ha ridefinito il cinema contemporaneo.





Sul grande schermo si potranno così scoprire o riscoprire titoli emblematici come "L’uomo che fuggì dal futuro", "Harold and Maude”, "Easy Rider", "Bonnie and Clyde", "Il mucchio selvaggio", "Cinque pezzi facili", "Un uomo da marciapiede", "Il laureato", "Un tranquillo weekend di paura" e "Badlands", film che raccontano la varietà e l’innovazione di questo decennio d’oro del cinema americano.





Le proiezioni saranno introdotte da studiosi e studiose, che offriranno al pubblico brevi interventi di contestualizzazione storico-critica, per guidare la visione e stimolare il dibattito: interverranno Luca Bandirali (Università del Salento), James Machado (Millersville University), Dorothea Burato (Università Ca’ Foscari di Venezia), Daniele Dottorini (Università della Calabria), Chiara Renna (Università del Salento), Matteo Marinello (Università di Bologna), Laura Ysabella Hernandez Garcìa (Università della Calabria), Daniele De Luca (Università del Salento), Matteo Berardini (Università della Calabria), Alessia De Blasi (Università del Salento), Marco Zilioli (Università di Firenze) e Francesco D’Asero (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).





L’iniziativa è promossa dal CineClub Universitario, che inaugura questa nuova rassegna all’interno di una fase di rinnovamento dell’associazione. Dopo il percorso avviato nel 2015, il CineClub apre infatti un nuovo capitolo sotto la presidenza di Sabrina Console e Ludovico Palese, confermando l’impegno nella diffusione della cultura cinematografica sul territorio e nel dialogo costante con la comunità studentesca e cittadina.





L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, la Fondazione Apulia Film Commission, la società cooperativa Naica e l’associazione CineClub Universitario.





Le proiezioni si terranno presso il CineLab - Sala "Giuseppe Bertolucci" - del Cineporto di Lecce, Via Vecchia Frigole, 36.





L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.