A Noci prende il via “Radici di Cultura, Germogli di Lettura”: formazione sui Silent Books e mostra itinerante

NOCI – Sabato 28 marzo 2026 debutta il progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura”, promosso dal Comune di Noci con la Biblioteca Comunale e una rete di partner, vincitore del bando del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Piano nazionale per la promozione della lettura 2024–2026.

Il primo appuntamento prevede un incontro di formazione su “I Silent Books: come leggerli e perché diventano strumenti di facilitazione nelle comunità”, curato dalla Biblioteca IBBY Lampedusa e condotto da Deborah Soria. La giornata, gratuita con registrazione obbligatoria (via mail: nocilegge@comune.noci.ba.it), si svolgerà dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 presso l’ex Palazzo Comunale di via Porta Putignano 24. L’iniziativa è rivolta a educatori, bibliotecari, insegnanti, operatori culturali, studenti e lettori interessati a conoscere le potenzialità dei libri senza parole, strumenti inclusivi capaci di abbattere barriere linguistiche e culturali.

Alle 18:30 dello stesso giorno, sempre all’ex Palazzo Comunale, sarà inaugurata la mostra itinerante di Silent Books “Final Destination Lampedusa. Dal mondo a Lampedusa e ritorno”, curata dalla Biblioteca IBBY Lampedusa. L’esposizione, visitabile fino al 12 aprile (18:00–20:00 tutti i giorni e 11:00–13:00 e 18:00–20:00 la domenica), presenta 50 libri provenienti da tutto il mondo, alcuni difficilmente reperibili o mai pubblicati in Italia, accompagnati da laboratori e attività formative.

Il progetto, nato nel 2012 con IBBY International e il Laboratorio d’Arte del Palazzo delle Esposizioni di Roma, mira a promuovere la lettura come diritto universale, valorizzando i silent books come strumenti capaci di superare confini culturali e linguistici. A completare il programma, il collettivo Mai content – Fatti di carta* proporrà due incontri di lettura ad alta voce per bambini: il 29 marzo (3–5 anni) e il 12 aprile (6–9 anni).

“Radici di Cultura, Germogli di Lettura” rappresenta così un’occasione di crescita culturale e partecipazione per la comunità, unendo formazione, esposizione e narrazione in un unico percorso inclusivo e condiviso.