Alberobello: Medaglia d’Oro al Valor Civile a Giuseppe Girolamo

ALBEROBELLO -Sarà consegnata il prossimo, alle ore 11, presso il, laconferita alla memoria di, il giovane originario della città dei trulli che perse la vita durante il naufragio della

Girolamo è ricordato per il gesto di straordinario altruismo compiuto nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, all’Isola del Giglio, quando cedette il proprio posto su una scialuppa di salvataggio, mettendo in salvo due bambini a costo della propria vita.

Il riconoscimento, attribuito dal Presidente della Repubblica il 12 luglio 2022, sarà ora consegnato ufficialmente ai familiari a quasi quattro anni dal conferimento, nel corso di una cerimonia istituzionale.

Il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, ha commentato: “Il gesto di Giuseppe Girolamo rappresenta uno degli esempi più alti di altruismo e senso di umanità. Con il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Civile, la nostra comunità rinnova il ricordo di un giovane che, nel momento più drammatico, scelse di mettere la vita degli altri prima della propria. Alberobello non dimentica e continuerà a custodire la memoria di Giuseppe come testimonianza di coraggio, solidarietà e spirito di sacrificio”.