La prima primavera di 'Vista Ostuni'

(Ph HeroShot)

Inaugurato a luglio 2025, l’hotel riapre il 18 marzo dando il benvenuto alla primavera tra panorami mozzafiato, benessere su misura ed esperienze autentiche dedicate al territorio





OSTUNI (BR) — Vista Ostuni, inaugurato lo scorso luglio e parte di The Leading Hotels of the World, riapre il 18 marzo, dando il via alla sua prima stagione primaverile in una delle destinazioni più affascinanti del Sud Italia.





Nel cuore della Valle d’Itria, a pochi passi dal centro storico della Città Bianca e con affaccio sulla suggestiva Piana degli Ulivi Monumentali e lo sguardo che si apre fino al mare, Vista Ostuni rappresenta l’incontro tra lusso contemporaneo, natura e tradizione pugliese.





Ospitato nell’ex Manifattura Tabacchi, edificio storico risalente al XIV secolo, l’hotel è il risultato di un attento intervento di restauro che ha dato nuova vita a un luogo da sempre legato alla comunità locale e all’accoglienza. Il progetto, curato dallo studio RMA Roberto Murgia Architetto di Milano, ha saputo preservare l’anima originaria del palazzo, integrandosi armoniosamente nel paesaggio e creando spazi in cui interno ed esterno si fondono con naturale continuità, in un equilibrio armonioso di luce e materia.





Cuore pulsante della struttura - e cifra distintiva del brand - è il rooftop panoramico, che regala una vista a 360 gradi sul mare Adriatico, sulla campagna punteggiata di ulivi secolari e sul candido profilo di Ostuni. Pensato come luogo di incontro e convivialità, accoglie gli ospiti durante l’intera giornata: dal relax con un tuffo in piscina con il sole del mattino fino al tramonto, da uno snack all day fino alle serate sotto le stelle animate da musica e cocktail d’autore al Rooftop Bar.





Qui l’infinity pool sembra fondersi con l’orizzonte, mentre il giardino pensile diffonde i profumi intensi delle essenze mediterranee e delle erbe aromatiche, creando un’atmosfera avvolgente e sospesa nel tempo. In questo scenario trovano spazio anche momenti dedicati al benessere, con sessioni di yoga, meditazione e bagni sonori – su richiesta - che seguono il ritmo lento e armonioso della Puglia.





Il percorso di rigenerazione prosegue nella Spa di Vista Ostuni, un rifugio di quiete caratterizzato da volte in mosaico Bisazza e pietra chiara. I trattamenti personalizzati firmati Biologique Recherche, scelti per l’approccio scientifico e l’elevata concentrazione di principi attivi, accompagnano gli ospiti in un’esperienza di benessere profondo.





In occasione della Pasqua, il trattamento esfoliante e drenante Pure Indulgence, dona alla pelle una sensazione di purezza, rendendola setosa e compatta grazie al gommage P50 a base di estratti della frutta.





Completano l’offerta la sauna, l’area relax, la piscina interna riscaldata con idromassaggio, le cabine massaggio, una cabina dedicata ai servizi di hair styling, mani e piedi, e la palestra con attrezzature Technogym di ultima generazione.





All’esterno, il magnifico giardino progettato dal paesaggista Erik Dhont, si sviluppa come un vero e proprio Eden mediterraneo, con 179 specie botaniche che dialogano con il paesaggio circostante. L’iconica piscina con il pavimento a dama bicolore evoca un senso di pace e tranquillità, immersa nel verde della macchia mediterranea e circondata dal biancore delle antiche chianche dell’ex tabacchificio. Eleganti lettini e cabanas riservate offrono ombra e quiete durante le ore più calde, trasformando la giornata in un’esperienza di assoluto relax.





La stagione primaverile celebra anche la ricchezza gastronomica del territorio. Al centro dell’offerta culinaria si trova il Bianca Bistrot, ristorante aperto dalla colazione alla cena, che interpreta le eccellenze pugliesi attraverso una cucina autentica e contemporanea. Il menu valorizza ingredienti locali e ricette della tradizione, proposte con leggerezza e creatività, e può essere gustato sia nell’elegante sala affacciata sul giardino sia in terrazza.





La Pasqua offre un’occasione molto speciale per essere a Vista Ostuni: il Bianca Bistrot presenta un menu speciale con un percorso culinario che inizia con un aperitivo di benvenuto e prosegue alternando portate di mare e di terra, accompagnate da una selezione di vini pugliesi pensati per esaltare i sapori. Dal Merluzzo in Salsa Verde con Grano Saraceno e Puntarelle, all’Agnello con Pecorino, Topinambur e Cime di Rapa, ogni piatto valorizza gli ingredienti stagionali e i sapori autentici, per poi concludersi con una nota di dolcezza ispirata alla tradizione. Accanto al pranzo pasquale, il ristorante propone anche il “Brunch di Pasquetta” con musica dal vivo: un buffet conviviale con pani artigianali, selezioni di salumi e formaggi locali, insalate, piatti caldi e dolci tipici pasquali.





E per chi desidera cimentarsi in cucina, tutti i giorni dal 1° al 6 aprile le Cooking Class di Vista Ostuni, disponibili su richiesta, guidano gli ospiti nella preparazione delle Pastarelle, i tradizionali biscotti pasquali morbidi e caserecci, tipici della tradizione contadina e perfetti da inzuppare nel latte. In alternativa, è possibile partecipare alle Cocktail Class per realizzare drink a tema come il fresco Golden Bunny e l’Easter Egg Cream, vivendo un’esperienza gustosa e divertente.





Il viaggio enogastronomico di Vista prosegue poi sotto le maestose arcate del Chiostro Bar che evocano l’antico passato conventuale dell’edificio, dove si respira un’atmosfera più raccolta e intima. Il camino e l’imponente bottigliera a vista accompagnano un’accurata selezione di vini e distillati, insieme a signature cocktail ispirati alla Puglia, come il Vista Spritz o l’originale Friggitello Tonic.





Vista Ostuni rappresenta inoltre il punto di partenza ideale per scoprire l’anima più autentica della regione. Gli itinerari guidati invitano gli ospiti a vivere la città come veri "local", esplorando i bianchi vicoli di Ostuni a piedi, in bicicletta o a bordo del tradizionale Ape Calessino. Da qui è possibile raggiungere anche alcune delle destinazioni più belle della Puglia e della Basilicata, come Alberobello con i suoi trulli, Matera patrimonio UNESCO e la barocca Lecce. Itinerari in e-bike permettono di esplorare la Valle d’Itria lentamente, tra uliveti secolari, borghi storici e siti archeologici, mentre degustazioni, laboratori di ceramica, luminarie, cucina locale e arte casearia rivelano il ricco patrimonio artigianale e gastronomico della regione.





Qui "Vista" non è soltanto lo sguardo che si perde all’orizzonte, ma un invito a celebrare la bellezza e a vivere la primavera non solo come stagione, ma come autentico stato d’animo.



