Alta Murgia, scoperti depositi di mezzi rubati: indagini in corso dei Carabinieri

BARI - I Carabinieri hanno scoperto diversi depositi di mezzi rubati all’interno delle aree rurali del Parco Naturale Regionale dell’Alta Murgia. L’operazione ha visto la collaborazione del 4° Reggimento a Cavallo e dello Squadrone Cacciatori Puglia, impegnati in perlustrazioni di zone impervie dove erano occultate numerose autovetture, tra utilitarie e SUV, oltre a mezzi agricoli.

Molti dei veicoli erano stati già “cannibalizzati”, privati cioè di motori, componenti meccaniche e parti di carrozzeria, probabilmente per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.

Le indagini, in corso, mirano a isolare tracce biologiche e impronte utili a identificare i responsabili e a ricostruire la rete logistica del traffico illegale. Dal comando provinciale dei Carabinieri fanno sapere che le perlustrazioni nelle aree dell’Alta Murgia proseguiranno anche nelle prossime settimane.