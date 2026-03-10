Brindisi: smantellate due bande di spaccio a Ostuni, 25 arresti nell’operazione “Clean”

OSTUNI - Dalle prime ore dell’alba, la, su delega della, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di, ritenute, allo stato delle indagini, appartenenti a due distinte associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti operative a. Il provvedimento è stato emesso dal

Agli indagati viene contestata, a vario titolo, l’appartenenza a due gruppi criminali dediti allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le accuse sono aggravate dall’uso di armi, dal metodo mafioso e dall’organizzazione in forma associativa.

L’operazione, denominata “Clean”, è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Brindisi e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, con il supporto degli agenti del Commissariato di Mesagne. Alle attività hanno partecipato anche equipaggi dei Reparti prevenzione crimine del Servizio controllo del territorio, unità cinofile, artificieri e tiratori scelti della Polizia di Frontiera di Brindisi, oltre a un’unità del Reparto Volo di Bari. Complessivamente sono stati impiegati oltre 150 operatori della Polizia di Stato.

L’operazione ha permesso di smantellare due presunti gruppi criminali, ritenuti attivi nel traffico di droga nella cosiddetta “Città Bianca”.