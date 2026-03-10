Lisa Di Giovanni premiata alla Camera dei Deputati: una vita dedicata alla cultura, al sociale e alla verità dell’informazione

ROMA - Nella prestigiosa cornice della Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, lo scorso 6 marzo si è svolto l’evento istituzionale “Libere di scegliere”, un appuntamento dedicato alla libertà consapevole, al coraggio delle decisioni e alla responsabilità che ogni scelta porta con sé. Tra le personalità premiate spicca il nome della giornalista Lisa Di Giovanni, figura da sempre impegnata nel mondo della cultura, dell’informazione e del sociale.

Originaria dell’Abruzzo, terra alla quale è profondamente legata e che rappresenta una parte fondamentale della sua identità, Lisa Di Giovanni ha costruito negli anni un percorso professionale e umano guidato da un forte senso di responsabilità civile. Le sue radici abruzzesi, fatte di autenticità, valori e legame con il territorio, hanno contribuito a formare uno sguardo attento alla realtà e alle persone, elementi che caratterizzano il suo lavoro nel campo dell’informazione.

L’evento “Libere di scegliere”, organizzato dalla giornalista e conduttrice Jessica Fegatilli e dall’avvocata Eufemia Ferrara, ha rappresentato un vero e proprio manifesto culturale, riunendo esponenti della magistratura, della politica, della cultura e dello spettacolo per ribadire un messaggio chiaro: ogni scelta consapevole è un atto di libertà, coraggio e dignità.

In questo contesto istituzionale e simbolico, il riconoscimento assegnato a Lisa Di Giovanni celebra non soltanto la sua attività giornalistica, ma anche l’impegno costante nella promozione della verità dell’informazione, della cultura e dei valori sociali. La sua voce nel panorama mediatico si distingue per l’attenzione ai temi civili, per la valorizzazione del territorio e per la difesa di un giornalismo che metta al centro la responsabilità e la ricerca dei fatti.

Nel corso degli anni Lisa Di Giovanni ha costruito un percorso professionale coerente, dedicando il proprio lavoro alla diffusione della cultura, alla sensibilizzazione sociale e alla narrazione di storie capaci di generare consapevolezza. Il suo impegno dimostra come il giornalismo possa ancora essere uno strumento fondamentale per raccontare la realtà con rigore, passione e senso etico.

Accanto a lei sono stati premiati anche altri protagonisti della vita pubblica e culturale, tra cui il magistrato Valerio de Gioia, l’On. Santori, l’On. Laura Ravetto, la psicologa Anna Maria Giannini, la giornalista Vassiliki Tziveli, l’attrice Sarah Maestri e le conduttrici e influencer Clizia Incorvaia e Ludovica Pagani.

Il premio riconosce l’impegno di personalità che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono alla promozione della libertà come valore fondamentale per costruire una società più consapevole e responsabile.

Per Lisa Di Giovanni questo riconoscimento rappresenta anche un omaggio a una carriera costruita con determinazione e passione, sempre fedele alle proprie radici e a una visione dell’informazione come strumento di crescita civile. Un percorso che unisce Abruzzo, Lazio e territorio nazionale, cultura, impegno sociale e ricerca della verità, dimostrando come la libertà di scegliere passi anche attraverso il coraggio di raccontare la realtà con onestà e responsabilità.

A sottolinearlo è la stessa giornalista: «La libertà non è solo la possibilità di scegliere, ma il coraggio di farlo con consapevolezza, responsabilità e rispetto per la verità».



