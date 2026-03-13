“Aminue amare”: a Martina Franca va in scena l’omaggio alla memoria e alla baresità di Vito Maurogiovanni

MARTINA FRANCA – Un appuntamento con la storia, la cultura e il cuore della nostra terra. Domenica 15 marzo, il palcoscenico della Saletta F. Punzi presso il Teatro Nuovo si accenderà per presentare “Aminue amare” (Mandorle amare), una delle opere più intense e suggestive del compianto scrittore e drammaturgo barese Vito Maurogiovanni.Lo spettacolo, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Artù, non è una semplice rappresentazione, ma un vero e proprio atto d'amore verso le radici pugliesi, è un viaggio tra i vicoli della memoria. Il titolo stesso, "Aminue amare", richiama il sapore dolceamaro dei ricordi: quella commistione di nostalgia, fatica e bellezza che ha caratterizzato la vita nei vicoli della Bari Vecchia e, per estensione, di tutta la Puglia del secolo scorso.Attraverso la penna poetica di Maurogiovanni, lo spettatore viene trasportato in un mondo fatto di riti collettivi, voci popolari e tradizioni che rischiano di sbiadire. L'opera esplora l'anima di un popolo, celebrando la dignità della quotidianità e la forza delle proprie origini.La messa in scena è affidata alla sapiente regia di Maurizio Sarubbi, che ricopre anche il ruolo di interprete. Sul palco, un cast affiatato darà voce e corpo ai personaggi della memoria: Isabella Gigante, Alessia Salvatori, Deborah Ricci, Carlo Ranieri e Susi Rutigliano.Il supporto tecnico è curato da Fabio Cassano (luci), mentre la veste grafica dell'evento è firmata da Maria Pastore. L'iniziativa gode del patrocinio dell'UILT (Unione Italiana Libero Teatro), a testimonianza della qualità della produzione. L’evento si terrà a Martina Franca, in Via Fanelli 31. L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 19:00.L’ingresso è libero, ma per garantire una corretta gestione degli spazi della Saletta Punzi, la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto o richiedere ulteriori informazioni contattando il numero: 080 8407313.Un’occasione imperdibile per chiunque voglia riscoprire, attraverso la magia del teatro, il fascino senza tempo di una Puglia autentica e profonda.