Antonio Cirillo: l'Ambasciatore della Cultura e della Pace che conquista il mondo



Dalle aule del Senato ai palcoscenici internazionali: il profilo di un leader della cultura contemporanea e il suo impegno contro la violenza di genere.





BARLETTA – Non è comune incontrare personalità capaci di far dialogare le istituzioni, l’arte cinematografica e l’attivismo sociale con la stessa naturalezza. Antonio Cirillo appartiene a questa rara categoria di figure poliedriche, un "ponte" vivente tra l’Italia e il resto del mondo, come dimostra il recente e impressionante elenco di onorificenze mondiali ricevute.





Una Carriera Sotto il Segno dell’Impegno Civile





Al centro della missione di Cirillo vi è la difesa dei diritti umani. In qualità di Ideatore e Produttore del film "Stalking: Sconfiggerlo si deve", ha trasformato la pellicola in uno strumento di lotta sociale. Questo impegno gli è valso il prestigioso premio della Milano Golden Fashion, confermando come la bellezza e la moda possano e debbano farsi portavoce di messaggi etici profondi, specialmente nella tutela delle donne.





L’Eccellenza Accademica e Istituzionale





Il prestigio di Antonio Cirillo è radicato in una solida base istituzionale. Oltre alla Laurea Honoris Causa, i suoi meriti sono stati celebrati nei luoghi più alti della democrazia italiana:

- Camera dei Deputati e Senato della Repubblica: Dove ha ricevuto Benemerenze per il suo alto profilo culturale.

- Città di Barletta: Ricevendo l'Encomio dal Sindaco, a testimonianza di un legame mai interrotto con le proprie radici.





Un Leader Globale per la Pace





La proiezione internazionale di Cirillo è vasta e strutturata. Riveste ruoli di vertice in organizzazioni che promuovono il dialogo tra i popoli:

- Diplomazia: Nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale e Senatore Accademico.

- Letteratura: Presidente in Italia per l’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense e per l’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori.

- Medea Odv e Cattedra delle Donne: Una presenza costante al fianco delle associazioni che operano sul campo per il supporto alle vittime di violenza.





Il 2025: Un Anno di Trionfi Mondiali





Il biennio in corso segna l'apice del riconoscimento globale per Cirillo, con una serie di premi che ne consacrano la fama:

- La nomina per il prestigioso Premio Mondiale Nelson Mandela.

- Il Galatea de Oro 2025 e il Premio Diamante Universale 2025, simboli di un’eccellenza che non conosce confini.

- I riconoscimenti letterari e cinematografici come il Premio G. Belli - F. Lami e il premio mondiale LAS Attesa Y El Umanesimo.





"Ogni premio ricevuto non è un punto d'arrivo, ma una responsabilità in più verso la società e verso chi non ha voce" ha dichiarato il Dott. Antonio Cirillo, la cui opera continua a ispirare artisti e attivisti a livello globale.