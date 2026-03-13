Tiggiano, asilo da ristrutturare: le Suore chiedono aiuto al popolo
FRANCESCO GRECO - TIGGIANO (LE) – Anche gli asili invecchiano, hanno una certa età. E vanno ristrutturati per fare vivere i bambini e chi ci opera quotidianamente in sicurezza.
Accade a Tiggiano, centro culturalmente ed economicamente assai dinamico e vivo del sud Salento, dove il preventivo per i lavori delle aule del "don Attilio Presicce" (Scuola Paritaria dell’Infanzia), sulla centralissima via Vittorio Veneto, è una cifra importante.
E così le Suore Vocazioniste, che con sacrificio e abnegazione lo mandano avanti da decenni, chiedono aiuto alla popolazione.
Con una serie di eventi, sportivi e socializzanti "Famiglie in festa"), a primavera, si conta di ricavare qualche fondo. Che comunque non sarà sufficiente. Così le Sorelle si rivolgono ai media per chiedere alla gente del paese di fare delle donazioni per poter raggiungere la cifra occorrente.
Generazioni di tiggianesi sono stati svezzati in quelle aule. Accuditi con amore dalle Vocazioniste. E certamente se ne ricorderanno mostrando tutta la loro gratitudine.