Atletica pugliese protagonista nel weekend: titoli italiani, gare su strada e campestri

BARI - Un fine settimana intenso per l’atletica leggera pugliese, con gare in tutta la regione e partecipazioni nazionali e internazionali. Alessandria ospiterà i Campionati italiani di marcia su strada, validi anche come seconda prova dei campionati di società, mentre ad Ancona si svolgeranno i Campionati italiani indoor Master e di lanci invernali per gli “over”.

Tra le gare su strada, spiccano la “Mare&Sale Half Marathon” di Margherita di Savoia, la “Corri Conversano” e il quarto “Ecotrail del Pizzo” a Gallipoli, mentre la corsa campestre sarà protagonista a Torre Santa Susanna e Laterza con il cross “Tenute Bellamarina” e il 4° Trofeo “Pineta Scivolizzo”.

In ambito internazionale, i fratelli biscegliesi Anna e Carmelo Musci gareggeranno a Nicosia (Cipro) nella Coppa Europa di lanci, rispettivamente nel getto del peso e nel lancio del disco, mentre Carmelo Cannizzaro parteciperà ai Campionati Mondiali Universitari di corsa campestre a Cassino.

Tra i protagonisti pugliesi attesi ad Alessandria, Giuseppe Disabato, vicecampione mondiale ed europeo Under 20 e fresco vincitore del titolo Under 23 indoor sui 5000 metri, difenderà i colori dell’Amatori Atletica Acquaviva.

Saranno 34 le società pugliesi rappresentate ad Ancona, tra cui Amatori Atletica Acquaviva, Cus Bari, Atletica Pro Canosa, Nuova Atletica Fiamma, Atletica Gallipoli, Marathon Massafra e tante altre, a conferma della vitalità del movimento regionale.

Per aggiornamenti sulle gare e sui risultati: Atletica Puglia, su Facebook e Instagram.