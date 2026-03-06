Incidente sulla SS16 a Bari: giovane ferita sbalzata dall’auto

BARI - Un grave incidente si è verificato verso l’ora di pranzo sulla SS16, all’altezza di Santa Caterina, in direzione Brindisi. Nell’impatto sono stati coinvolti diversi veicoli e una ragazza è stata sbalzata dall’auto, trascinata per alcuni metri.

La giovane è stata soccorsa prontamente da un medico di passaggio e successivamente trasportata in ospedale da un’équipe del 118. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche la Polizia e il personale Anas. L’incidente ha causato inevitabili disagi alla circolazione.