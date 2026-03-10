Atletica pugliese, weekend di successi: Disabato campione nella marcia e 27 titoli Master indoor

ph_Francesca Grana

Disabato campione nella mezza maratona di marcia

BARI - Prestazioni di alto livello e grande partecipazione alle gare: il fine settimana dell’atletica pugliese ha confermato la vitalità del movimento regionale, con risultati di rilievo nelle competizioni su pista, su strada e nel cross.

Ad Alessandria si sono disputati i Campionati individuali di mezza maratona di marcia su strada per le categorie Senior, Promesse e Juniores. Il pugliese Giuseppe Disabato, atleta delle Fiamme Gialle ed ex Amatori Atletica Acquaviva, ha conquistato il titolo Under 23 nella specialità con il tempo di 1h29’37”, confermando l’ottimo momento di forma dopo il recente successo nei 5000 metri indoor di categoria.

Ottimi risultati anche tra le Cadette: Gaia Cavallo dell’Atletica Grottaglie ha chiuso al primo posto nella gara sui 4 chilometri con il tempo di 19’24”, mentre la giovanissima Ilenia Giusti della Fiamma Olimpia Palo si è classificata terza in 19’50”.

27 titoli italiani Master ad Ancona

Ai Campionati italiani indoor e di lanci invernali Master di Ancona il movimento pugliese ha conquistato 27 titoli nazionali. Tra i risultati più significativi la migliore prestazione italiana nel getto del peso M50 firmata da Vincenzo Tarallo dell’Amatori Atletica Acquaviva con 15,18 metri, mentre il compagno di squadra Stefano Tarì ha eguagliato la migliore prestazione nel salto in lungo con 6,05 metri.

Tra le società più premiate anche il CUS Bari, che ha portato a casa sette titoli italiani, con risultati di rilievo per Gaetano Barone, Maria Aurora Salvagno e l’85enne Alberto Sofia, protagonista in diverse specialità.

Puglia protagonista anche nelle gare su strada

Grande partecipazione alla Mare&Sale Half Marathon di Margherita di Savoia, dove Giovanni Auciello dell’Atletica Pro Canosa ha conquistato la vittoria davanti a Giuseppe Santoruvo e Domenico Ricatti.

Alla Corri Conversano, gara sui 10 chilometri con 858 partecipanti, si sono imposti Federico Tondi e Francesca Benato. A Gallipoli, nell’Ecotrail del Pizzo sui 14 chilometri, vittoria per Luca Casciaro tra gli uomini e Piera Pastore tra le donne.

Cross con grande partecipazione

Successo di pubblico e atleti anche nelle gare campestri: a Torre Santa Susanna nel cross “Tenute Bellamarina” ha trionfato Fabrizio Pastore (Apuliathletica), mentre tra le donne si è imposta Filomena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto).

A Laterza, nel Trofeo “Pineta Scivolizzo”, vittorie per Giovanni Girardi (Asd Marathon Massafra) e Giuseppina Magrì (Olimpia Grottaglie).

Un fine settimana ricco di risultati che conferma la crescita e la qualità dell’Federazione Italiana di Atletica Leggera in Puglia, con società e atleti protagonisti su tutto il territorio nazionale.