Indian Wells, Cobolli eliminato da Tiafoe: avanti Medvedev, Zverev e Fritz

- Al torneosi sono disputati diversi incontri dei sedicesimi di finale, con risultati importanti e alcune eliminazioni eccellenti.

L’azzurro Flavio Cobolli è stato eliminato dall’americano Frances Tiafoe, che si è imposto con un netto 6-1 6-2.

Tra gli altri incontri, il brasiliano Joao Fonseca ha battuto l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-2 6-3. Successo in rimonta per il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha superato il connazionale Gabriel Diallo per 6-7 6-3 6-3.

Vittoria anche per il francese Arthur Fils, che ha avuto la meglio sull’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 7-5. Il russo Daniil Medvedev ha invece battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-4 6-2.

Partita combattuta tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Brandon Nakashima, con il successo del tedesco per 7-6 5-7 6-4. L’americano Learner Tien ha invece sconfitto il connazionale Ben Shelton per 7-6 4-6 6-3.

Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha battuto il ceco Jakub Mensik con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. L’americano Alex Michelsen ha avuto la meglio sul francese Ugo Humbert dopo una sfida molto equilibrata terminata 7-5 6-7 7-6.

Successo infine per l’americano Taylor Fritz, che ha superato il britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 6-3 6-7 6-1.