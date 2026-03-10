Bari, al Liceo Socrate incontro sul referendum costituzionale sulla riforma della magistratura

BARI - Si terrà oggi, martedì 10 marzo alle ore 15.30, nell’auditorium della sede centrale deldiun incontro di approfondimento dedicato al referendum costituzionale sulla cosiddetta, in vista della consultazione del 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa, dal titolo “Le ragioni del SÌ e del NO”, sarà un dibattito a più voci con la partecipazione di magistrati, avvocati e docenti universitari, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e agli studenti un’informazione completa sui contenuti della riforma della magistratura approvata dal Parlamento.

Per le ragioni del SÌ interverranno:

Filippo Castellaneta , avvocato e vicepresidente della Camera Penale di Bari

, avvocato e vicepresidente della Camera Penale di Bari Domenico Di Ciaula, avvocato e segretario della Camera Penale di Bari





Per le ragioni del NO parteciperanno: