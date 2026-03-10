Bari, al Liceo Socrate incontro sul referendum costituzionale sulla riforma della magistratura
BARI - Si terrà oggi, martedì 10 marzo alle ore 15.30, nell’auditorium della sede centrale del Liceo Classico Socrate di Bari un incontro di approfondimento dedicato al referendum costituzionale sulla cosiddetta Riforma Nordio, in vista della consultazione del 22 e 23 marzo 2026.
L’iniziativa, dal titolo “Le ragioni del SÌ e del NO”, sarà un dibattito a più voci con la partecipazione di magistrati, avvocati e docenti universitari, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e agli studenti un’informazione completa sui contenuti della riforma della magistratura approvata dal Parlamento.
Per le ragioni del SÌ interverranno:
- Filippo Castellaneta, avvocato e vicepresidente della Camera Penale di Bari
- Domenico Di Ciaula, avvocato e segretario della Camera Penale di Bari
Per le ragioni del NO parteciperanno:
- Vito Vincenzo Chionna, avvocato e professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Antonella Cafagna, magistrata e presidente della giunta sezionale dell’Associazione Nazionale Magistrati
L’incontro sarà presentato e moderato dal professor Domenico Viola, docente di Scienze giuridico-economiche ed Educazione civica. L’obiettivo è favorire un confronto aperto e informato sui temi della riforma, in vista di un voto consapevole al prossimo referendum.