ATP 500 Acapulco, trionfo Cobolli: battuto Tiafoe in finale

Grande impresa di, che conquista il titolo nel torneo, disputato sul cemento in Messico. L’azzurro supera in finale l’americanocon il punteggio di 7-6 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti di gioco.

Nel primo set Cobolli si affida a un servizio estremamente preciso e riesce a spuntarla al tie-break, dimostrando grande solidità nei momenti decisivi. Nel secondo parziale regna l’equilibrio fino al 4-4, poi l’italiano alza il livello con il rovescio e con accelerazioni rapide da fondo campo che gli consentono di chiudere il match.

Per Cobolli si tratta del primo titolo ATP conquistato sul cemento e del terzo torneo ATP in carriera, risultato che gli consente di consolidare la sua posizione di numero 15 del mondo nel ranking ATP.

Il cammino verso la finale

In semifinale Tiafoe aveva superato il connazionale Brandon Nakashima in rimonta (3-6 7-6 6-4), mentre Cobolli aveva avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanović con il punteggio di 7-6 3-6 6-4, al termine di una sfida combattuta.

Doppio: successo Melo-Zverev

Nel torneo di doppio trionfano il brasiliano Marcelo Melo e il tedesco Alexander Zverev, che in finale si impongono 6-3 6-4 contro la coppia formata dall’austriaco Alexander Erler e dall’americano Robert Galloway.

Una settimana perfetta per il tennis azzurro, con Cobolli protagonista assoluto su uno dei palcoscenici più prestigiosi del circuito ATP 500.