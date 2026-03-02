Nuovo assalto a un bancomat sui Monti Dauni: colpita filiale Credem a Pietramontecorvino

credits: Tg Norba

PIETRAMONTECORVINO - Ancora un’esplosione nella notte in provincia di Foggia. Questa volta nel mirino dei banditi è finito lo sportello bancomat della, sui Monti Dauni.

L’assalto è avvenuto in piazza Martiri del terrorismo. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico, provocando danni alla struttura. Al momento non è chiaro se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nella cassa automatica prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali criticità strutturali. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del colpo.

Si tratta dell’undicesimo assalto a un bancomat con l’esplosivo registrato dall’inizio dell’anno in provincia di Foggia, un dato che conferma l’escalation di episodi simili nell’area dei Monti Dauni e riaccende l’allarme sicurezza sul territorio.