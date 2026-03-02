Serie C girone C, pari per Monopoli e Altamura
FRANCESCO LOIACONO - Nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli impatta 1-1 contro il Crotone allo stadio “Veneziani”, al termine di una gara equilibrata e combattuta.
Nel primo tempo, al 37’, sono gli ospiti a passare in vantaggio con Piovanello, che realizza una spettacolare mezza rovesciata di destro su cross di Sandri. Nella ripresa, al 10’, arriva la reazione dei biancoverdi: Fall trova il pareggio con un tocco di sinistro che ristabilisce l’equilibrio.
Con questo risultato il Monopoli sale a 44 punti, mantenendo il settimo posto in classifica.
Pareggio senza reti, invece, per l’Altamura, che al “Curcio” fa 0-0 contro il Picerno. La formazione murgiana si attesta al decimo posto con 37 punti, a pari merito con il Potenza.
Nel prossimo turno, valido per la trentesima giornata, in programma giovedì 5 marzo, il Monopoli sarà impegnato alle 18 sul campo del Giugliano allo stadio “De Cristofaro”, mentre l’Altamura affronterà alle 20.30 il Foggia al “D’Angelo” in un derby che si preannuncia particolarmente sentito.