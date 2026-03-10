Attimi di paura a Bari: giovane accoltellato vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro

BARI – Momenti di tensione questa sera a Bari, dove un giovane di 20 anni di nazionalità straniera è stato accoltellato nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato ferite al collo e a una gamba.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure e ha poi trasportato il giovane al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per accertamenti e cure più approfondite.

La Polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento, non si hanno informazioni sull’aggressore, né sul movente dell’attacco. Le autorità stanno ascoltando eventuali testimoni e analizzando le immagini delle telecamere della zona per individuare responsabili e dinamica dell’aggressione.

La comunità locale è sotto choc per l’episodio, che conferma l’urgenza di rafforzare la sicurezza nelle aree di svago serali della città.