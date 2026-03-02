Bari Academy IV Edizione: un incontro dedicato a pazienti con emofilia e malattie emorragiche congenite

BARI - Si è svolta ila Bari la IV edizione del, un’iniziativa educativa e informativa rivolta alle persone affette dae altre malattie emorragiche congenite.

Durante l’incontro, i medici dell’equipe del Centro Emofilia e Trombosi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari hanno aggiornato i pazienti e i rappresentanti delle associazioni di settore sulle novità cliniche e terapeutiche, comprese le terapie innovative come la terapia genica.

Oltre agli approfondimenti scientifici, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione per ascoltare le esigenze e le richieste dei pazienti, con l’obiettivo di garantire un equo accesso alle cure e migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste patologie rare, nel pieno rispetto del diritto alla salute.