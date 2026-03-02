Inter, Chivu: «Mentalità vincente, serve dare continuità a questo periodo»





MILANO - Una vittoria importante, maturata al termine di una partita giocata con carattere e grande forza mentale: l'ottavo successo consecutivo in Serie A permette all'Inter di confermarsi in vetta alla classifica del campionato. I nerazzurri stanno vivendo un periodo decisamente positivo in Serie A, con 14 vittorie e un pareggio nelle ultime 15 giornate.

Al termine del match l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato così il successo casalingo contro il Genoa:

“Questa partita era importante perché eravamo consapevoli di quanto contassero questi tre punti in vista del finale di stagione e per confermare il buon periodo che stiamo vivendo. Non era semplice, il Genoa è in salute e sa mettere in difficoltà ogni avversario, in più per noi era la sedicesima partita in poco più di 50 giorni e dovevamo dare continuità a quello che abbiamo fatto in questo periodo. Dimarco sta dando il suo meglio, il suo è un apporto importante grazie alle sue prestazioni, così come quello di tutto il gruppo. Noi facciamo sempre del nostro meglio preparando bene le partite e con un buon approccio mentale rispetto a quello che si ha ogni giorno, trattando ogni gara con lo stesso rispetto e consapevoli anche del lavoro fatto fino a qui. Le partite si possono vincere o perdere, ma l'importante è dare sempre il massimo. Lo Scudetto non è ancora vinto perché mancano 11 partite e 33 punti, c'è tanto da fare e serve continuare a marciare per dare continuità a quanto fatto di buono in tutti questi otto mesi e soprattutto negli ultimi due. Stiamo tutti bene, stiamo cercando di far capire l'importanza individuale di tutti i 24 giocatori a disposizione del gruppo, tutti hanno una mentalità vincente e hanno sempre accettato la realtà dei fatti nel bene e nel male, abbiamo ambizione e voglia di essere competitivi, lo stiamo dimostrando.

Thuram sta bene come tutti gli attaccanti, tutti hanno ottimi numeri come anche il resto della squadra. Abbiamo ritrovato energie e dato il massimo, lo abbiamo sempre fatto. Sono contento, perché sono tre punti importantissimi. Abbiamo 25 giocatori che si mettono a disposizione per portare avanti quello che vogliamo fare. Coppa Italia? Noi abbiamo sempre dato tutto, stiamo facendo una stagione importante, vogliamo mantenere questa determinazione.”