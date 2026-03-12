Bari, aggressione in quartiere Carrassi: due arresti per resistenza a pubblico ufficiale dopo il pestaggio di un uomo senza fissa dimora

BARI - A Bari, nel quartiere Carrassi, un uomo straniero senza fissa dimora è stato aggredito da due cittadini baresi, che lo avevano scambiato per un ladro mentre cercava riparo per la notte davanti a un portone.

L’uomo è stato picchiato e trovato a terra privo di sensi. Un passante ha subito allertato la polizia, intervenuta con quattro volanti. I due aggressori hanno opposto resistenza agli agenti e sono stati arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre la vittima è stata affidata alle cure mediche.