Bari, al Teatro Kismet nuovo appuntamento con la rassegna ''Umano non umano''





BARI - Il filosofo Paolo Pecere e l’artista Domingo Milella in dialogo con Nicola Lagioia sull’origine dell’arte, nel nuovo appuntamento della rassegna Umano non umano, curata dallo scrittore Premio Strega e presidente onorario di Teatri di Bari.

L’incontro è in programma giovedì 12 marzo alle ore 20 al Teatro Kismet di Bari, per rispondere a una domanda principe: cos’è successo davvero nelle caverne del paleolitico e del neolitico dove forse l’idea stessa di essere umano ha cominciato a prendere forma? Prende il via così un viaggio nel cuore del periodo più misterioso e affascinante della nostra specie, con l’apporto delle opere di Domingo Milella, che ha condotto uno studio fotografico sulle pitture rupestri preistoriche nelle grotte europee, allo scopo di comprendere cosa ha spinto i nostri antenati a creare la prima arte.

Paolo Pecere è scrittore e professore di Storia della Filosofia all'Università di Roma Tre. Nel 2024 è stato Fellow all’Italian Academy of Advanced Studies della Columbia University. Le sue ricerche si concentrano sui nessi tra filosofia moderna e contemporanea, scienze della natura, psicologia e etnologia. Tra i suoi libri: 𝘓𝘢 𝘧𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰𝘧𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘪𝘯 𝘒𝘢𝘯𝘵 (2009), 𝘋𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘈𝘭𝘪𝘤𝘦. 𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘭'𝘪𝘮𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰 (2015), Soul, Mind and Brain from Descartes to Cognitive Science. A Critical History (Springer 2020), La natura della mente (Carocci 2023). Ha pubblicato due romanzi (La vita lontana, 2018; Risorgere, 2019), un manuale di filosofia per licei (ultima ediz. La vita della mente, Mondadori Education 2026), e i saggi narrativi Il dio che danza. Viaggi, trance, trasformazioni (2021) e Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra (Sellerio 2024; premio Russo Pozzale, Premio Val D’Aosta).

Domingo Milella ha studiato fotografia alla School of Visual Arts di New York sotto la guida di Stephen Shore. I suoi lavori sono stati esposti alla galleria Brancolini Grimaldi di Londra, al Tracy Williams a New York, al Foam Museum di Amsterdam, al MACRO di Roma, alla 54°Biennale di Venezia e a Les Rencontres de la Photographie di Arles. La rassegna Umano non umano, che in quattro appuntamenti propone un dialogo sull’umano e le sue trasformazioni, si chiude il 23 aprile con Francesca Lagioia.

In tutti gli appuntamenti della rassegna nel foyer del teatro sarà presente un book corner a cura della libreria Un panda sulla luna.

Il biglietto per il singolo incontro è di 7 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket.com e al botteghino del Teatro Kismet (strada San Giorgio martire 22f, Bari, attivo dal martedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19). Disponibile al botteghino anche un abbonamento per tutta la rassegna al prezzo di 20 euro. Per informazioni si può contattare il botteghino al numero 335 8052211 o via mail all’indirizzo botteghino@teatrokismet.it