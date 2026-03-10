Incendio a Barletta: tre persone coinvolte, tra cui un 90enne
BARLETTA - Questa mattina un incendio è divampato in un appartamento di via Vista, a Barletta, coinvolgendo tre persone: un 90enne, suo figlio, entrambi residenti nell’abitazione, e una vicina di casa.
Il 90enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Dimiccoli, mentre le altre due persone sono state medicate sul posto dalle équipe sanitarie.
Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco, mentre le cause e la natura dell’incendio sono al momento oggetto di accertamenti da parte degli agenti della polizia locale.
Fortunatamente, nonostante il coinvolgimento di tre persone, nessuno ha riportato ferite gravi.