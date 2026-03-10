Incendio a Barletta: tre persone coinvolte, tra cui un 90enne

BARLETTA - Questa mattina unè divampato in un appartamento di, a, coinvolgendo tre persone: un, suo figlio, entrambi residenti nell’abitazione, e una vicina di casa.

Il 90enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Dimiccoli, mentre le altre due persone sono state medicate sul posto dalle équipe sanitarie.

Le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco, mentre le cause e la natura dell’incendio sono al momento oggetto di accertamenti da parte degli agenti della polizia locale.

Fortunatamente, nonostante il coinvolgimento di tre persone, nessuno ha riportato ferite gravi.