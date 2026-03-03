Bari, al Teatro Piccinni la prevenzione della violenza di genere con docufilm e tavola rotonda

BARI – Si è svolto questa mattina al Teatro Piccinni di Bari un evento dedicato alla prevenzione della violenza di genere, promosso dalla Prefettura UTG di Bari insieme alla Consigliera di Parità Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Global Thinking Foundation.

La giornata è iniziata con i saluti del Prefetto di Bari, Francesco Russo, che ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione dei giovani sul rispetto delle donne e la necessità di un’intensa attività di prevenzione in sinergia con le istituzioni. Presenti anche il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il rappresentante del Sindaco di Bari, Annamaria Ferretti, e il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Giuseppe Silipo. Circa 250 studenti di otto istituti scolastici del territorio hanno partecipato all’iniziativa.

Il momento centrale dell’incontro è stata la proiezione del docufilm “Libere di…Vivere”, ideato da Global Thinking Foundation, diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC Film. Il documentario, della durata di circa un’ora, racconta attraverso testimonianze reali e scene interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti le diverse forme di violenza di genere, inclusa quella economica, e le conseguenze che comportano sulle vittime.

A seguire si è svolta una tavola rotonda con la partecipazione del Presidente della Global Thinking Foundation, Claudia Segre, della Consigliera Nazionale di Parità, Filomena D’Antini (in collegamento da remoto), del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giuseppe Gatti, del Commissario Capo della Polizia di Stato, Barbara Casati, del Tenente dei Carabinieri, Federica Cerino, e del Maggiore della Guardia di Finanza, Marianna Lanzilli.

L’evento ha suscitato grande interesse tra gli studenti, stimolando interventi e riflessioni spontanee sul delicato tema della violenza di genere. All’iniziativa hanno partecipato anche i sindaci dei comuni della Città metropolitana di Bari e le principali autorità civili e militari del territorio.