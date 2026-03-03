Lecce, 3500 anni prima della Riserva: si inaugura al MuSA la nuova sezione permanente 'Torre Guaceto nell'età del Bronzo'



Il 5 marzo 2026, alle ore 17:30, il MuSA – Museo Storico-Archeologico dell'Università del Salento inaugura la nuova sezione espositiva permanente "Torre Guaceto nell'età del Bronzo".





La nuova sezione espositiva presenta una selezione di reperti in deposito temporaneo dal Ministero della Cultura (MiC), arricchita da contenuti visivi e multimediali. Il percorso, curato scientificamente da Teodoro Scarano e museograficamente da Grazia Maria Signore, si focalizza sull'importanza strategica del territorio di Torre Guaceto durante l'età del Bronzo.





Grazie alle ricostruzioni digitali sviluppate dal CETMA per il Consorzio di Gestione della Riserva, e gentilmente messe a disposizione del museo, i visitatori potranno immergersi nella quotidianità delle comunità che abitavano i villaggi fortificati di Scogli di Apani e Torre Guaceto. L'allestimento non si limita a presentare manufatti in ceramica e osso ma anche resti faunistici e vegetali carbonizzati a testimoniare un approccio scientifico integrato, volto a ricostruire il profondo legame tra l’uomo e l’ecosistema naturale di 3500 anni fa.





Le indagini, avviate nel 2007 e tuttora in corso sotto la direzione scientifica del prof. Teodoro Scarano, sono il frutto di una proficua collaborazione tra il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.





L’iniziativa rappresenta non solo un punto d’arrivo, ma anche un momento di confronto sulle prospettive future di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area.





L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di: Maria Antonietta Aiello, Magnifica Rettrice dell'Università del Salento; Antonio Zunno, Soprintendente SABAP Brindisi, Lecce e Taranto; Girolamo Fiorentino, Direttore del Dipartimento di Beni Culturali (UniSalento); Genuario Belmonte, Presidente del Sistema Museale di Ateneo.





Seguiranno gli interventi di approfondimento a cura di Teodoro Scarano, docente di Preistoria e Protostoria (Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento) e Direttore scientifico del progetto di ricerca sull’età del Bronzo e l’archeologia dei paesaggi nel territorio della Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto (Carovigno, BR), del Presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (Carovigno, BR), di Italo Spada, Direttore Dipartimento NED (Nuove Tecnologie e Design) CETMA, di Giuseppe Muci, funzionario archeologo SABAP Brindisi, Lecce e Taranto e di Grazia Maria Signore, Direttrice MuSA, Università del Salento.





MuSA – Museo Storico-Archeologico dell'Università del Salento

Complesso Studium 2000, via di Valesio, 3, LECCE

Ingresso libero. Per maggiori informazioni: infomusa@unisalento.it; 0832 – 294253