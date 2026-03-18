MANDURIA - Il collettivo creativo newyorkese, noto per aver ridefinito la comunicazione politica digitale e superato i, arriva in Puglia ila Manduria. Il gruppo ha collaborato cone contribuito a far emergere, il più giovane sindaco di New York nell’ultimo secolo.

L’invito a Melted Solids arriva da Ferdinando Arnò, musicista, produttore e progettista culturale, per aprire un dialogo su cultura, media e politica, e creare un ponte tra New York e Manduria attorno al progetto culturale Ondae.

Ondae nasce con l’obiettivo di restituire alla musica la dimensione dell’evento irripetibile. In un’epoca dominata dallo streaming, il progetto propone un museo in cui le opere sonore siano composizioni e performance create ad hoc o pezzi unici messi a disposizione dagli artisti. Tra i partecipanti anche Joan as Police Woman, che ama trascorrere le vacanze a Manduria. Le opere non saranno disponibili online: per ascoltarle sarà necessario essere presenti, rendendo l’esperienza unica e condivisa.

Questo approccio, che unisce arte, territorio e nuove forme di narrazione culturale, ha attirato Melted Solids, aprendo la strada a un possibile gemellaggio culturale tra New York e Manduria.

Chi è Ferdinando Arnò

Ferdinando Arnò è un compositore, produttore musicale e progettista culturale italiano. Ha collaborato con artisti come Malika Ayane, Andrea Bocelli, Paolo Conte, Joan As Police Woman e Pharoah Sanders, e ha composto colonne sonore per campagne pubblicitarie nazionali e internazionali.

Nel 2022 l’album The Gathering ha ricevuto il Premio Tenco come Miglior Album a Progetto. Tra i suoi progetti culturali più recenti figurano Alae, performance musicale partecipativa all’Exultet Festival, e Ondae, che restituisce alla musica la dimensione dell’evento irripetibile, valorizzando il rapporto tra arte, comunità e territorio.

L’esperienza internazionale di Arnò e il suo impegno nella produzione culturale rendono questo incontro tra Melted Solids e Manduria un momento di innovazione culturale e dialogo globale.