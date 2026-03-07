Bari, arrestato 24enne per rapina e furto: recuperata merce per oltre 10.000 euro

Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari

Compagnia di Bari Centro

Esercito Italiano

BARI - Nella serata del 6 marzo 2026, ie della, insieme al personale dell’impegnato nel servizio, hanno arrestato un 24enne di nazionalità romena, ritenuto responsabile (fatta salva ogni valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) dei reati di

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si aggirava nel centro cittadino con un sacco in cellophane di colore verde ed era entrato in tre esercizi commerciali, asportando merce di vario tipo tra cui borse, portafogli, occhiali e zaini. In un’occasione, il 24enne avrebbe minacciato la dipendente di uno dei negozi con un coltello.

La merce, per un valore complessivo stimato di oltre 10.000 euro, è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Gli inquirenti sottolineano che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti, e con la possibilità per la difesa di partecipare pienamente alla valutazione dei fatti contestati.

L’operazione conferma la costante attività di controllo delle forze dell’ordine e dell’Esercito nel centro di Bari, mirata a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del commercio locale.