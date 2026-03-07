Al via l’8a edizione di Splash tra stand e attività di formazione e informazione
Allestita nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico barese, Splash si sviluppa su una superfice di 3.000 m² di area espositiva, oltre 400 brand, 7 aree tematiche, masterclass, talk, competizioni e una ricca programmazione di eventi diffusi. La fiera riunisce professionisti del bar e della ristorazione, aziende produttrici, distributori, bartender, sommelier, roaster, chef, startup e realtà del foodtech, offrendo un percorso immersivo attraverso i principali mondi del beverage: Spirits, Beer, Wine, Coffee, Low & No alcohol, Digital & Innovation, Smart Food. A queste si aggiungono aree specializzate con birrifici artigianali, distillerie, smart food e ai produttori di olio e vino.
Oltre alla parte espositiva la nuova edizione di Splash proporrà una fitta attività di formazione e informazione. In tal senso, la prima giornata sarà aperta da un doppio convegno dedicato alle istituzioni che vedrà coinvolte la Regione Puglia e la Camera di Commercio delle Marche. Si inizia alle 10.30 con “Idee e condivisioni con l'Assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo Rurale” a cui prenderà parte Francesco Paolicelli, oltre a Ottavia Grassi di Pugliapromozione e Cesareo Troia, vicepresidente dell’associazione Città dell’Olio. A seguire “La cucina delle radici: Le Marche guardano al futuro” durante il quale saranno presentati piatti della tradizione marchigiana rinnovata dall’approccio della mixology di tendenza. Tra palco centrale e aree dedicate dislocate nell’area Splash si continuerà per tutta la giornata con convegni, masterclass e presentazioni di importanti marchi italiani.
Tra gli stand presenti il pubblico potrà passeggiare tra bar, pub, birrifici, torrefazioni e scuole di formazione, oltre a grandi marchi, in un percorso che racconta l’intera filiera dell’hospitality. Un’ampia area sarà dedicata ai media, che realizzeranno interviste, approfondimenti e podcast in diretta, trasformando la visita in un vero spazio di racconto condiviso.
“Abbiamo pensato a questa edizione come un’esperienza immersiva dedicata al mondo HoReCa – ha commentato Claudio Lepore, founder di Bar Project -. È una scelta che punta a coinvolgere professionisti e appassionati attraverso contenuti interattivi e momenti di sperimentazione, proponendo un quadro completo del settore”.
Infoline: 375097354
