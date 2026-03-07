Al via l’8a edizione di Splash tra stand e attività di formazione e informazione

BARI - Domenica 8 marzo in Fiera del Levante a Bari si inaugurerà l’ottava edizione di “Splash Hospitality Expo” manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, promossa da Bar Project, all’interno di Levante Prof, tra le più importanti fiere B2B italiane dedicate al mondo HoReCa.Allestita nel Nuovo Padiglione del quartiere fieristico barese, Splash si sviluppa su una superfice di 3.000 m² di area espositiva, oltre 400 brand, 7 aree tematiche, masterclass, talk, competizioni e una ricca programmazione di eventi diffusi. La fiera riunisce professionisti del bar e della ristorazione, aziende produttrici, distributori, bartender, sommelier, roaster, chef, startup e realtà del foodtech, offrendo un percorso immersivo attraverso i principali mondi del beverage: Spirits, Beer, Wine, Coffee, Low & No alcohol, Digital & Innovation, Smart Food. A queste si aggiungono aree specializzate con birrifici artigianali, distillerie, smart food e ai produttori di olio e vino.Oltre alla parte espositiva la nuova edizione di Splash proporrà una fitta attività di formazione e informazione. In tal senso, la prima giornata sarà aperta da un doppio convegno dedicato alle istituzioni che vedrà coinvolte la Regione Puglia e la Camera di Commercio delle Marche. Si inizia alle 10.30 con “Idee e condivisioni con l'Assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo Rurale” a cui prenderà parte Francesco Paolicelli, oltre a Ottavia Grassi di Pugliapromozione e Cesareo Troia, vicepresidente dell’associazione Città dell’Olio. A seguire “La cucina delle radici: Le Marche guardano al futuro” durante il quale saranno presentati piatti della tradizione marchigiana rinnovata dall’approccio della mixology di tendenza. Tra palco centrale e aree dedicate dislocate nell’area Splash si continuerà per tutta la giornata con convegni, masterclass e presentazioni di importanti marchi italiani.Tra gli stand presenti il pubblico potrà passeggiare tra bar, pub, birrifici, torrefazioni e scuole di formazione, oltre a grandi marchi, in un percorso che racconta l’intera filiera dell’hospitality. Un’ampia area sarà dedicata ai media, che realizzeranno interviste, approfondimenti e podcast in diretta, trasformando la visita in un vero spazio di racconto condiviso.“Abbiamo pensato a questa edizione come un’esperienza immersiva dedicata al mondo HoReCa – ha commentato Claudio Lepore, founder di Bar Project -. È una scelta che punta a coinvolgere professionisti e appassionati attraverso contenuti interattivi e momenti di sperimentazione, proponendo un quadro completo del settore”.: 375097354