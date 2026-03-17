Bari, chiusura notturna del ponte Giuseppe Garibaldi per prove di carico

BARI – Il ponte Giuseppe Garibaldi sarà chiuso al transito nelle ore notturne di giovedì 19 marzo per consentire lo svolgimento di prove di carico dinamiche, propedeutiche al ripristino della piena circolazione. La chiusura è prevista dalle 22:30 di giovedì 19 marzo alle 5:30 di venerdì 20 marzo.

Le indagini, in continuità con le prove effettuate a gennaio, serviranno a confrontare i dati attuali con quelli raccolti nel primo collaudo del ponte risalente al 1970. La chiusura interesserà esclusivamente la fascia oraria notturna, al fine di ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

Con apposita ordinanza sono stati istituiti divieti di fermata nelle aree sotto il ponte e nelle vie limitrofe, tra cui piazza Poerio, viale Imperatore Traiano, via Oberdan e viale Japigia, e l’interruzione temporanea del traffico sul ponte. Dal divieto sono esclusi i mezzi dell’impresa esecutrice delle indagini, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle ambulanze in servizio d’emergenza.

Per aggiornamenti in tempo reale, i cittadini possono consultare il portale comunale www.bariinprogress.it o contattare il call center cantieri al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.