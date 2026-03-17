Bari, sgombero in un immobile Arca nel quartiere Japigia

BARI – Sono in corso le operazioni di sgombero di un immobile di proprietà di ARCA Puglia nel quartiere Japigia, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle occupazioni abusive.

L’intervento viene eseguito in attuazione di un decreto di rilascio, a seguito delle decisioni assunte durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura e del successivo Tavolo Tecnico in Questura. L’unità abitativa risulta occupata da un nucleo familiare composto da quattro persone.

Le operazioni, pianificate nei dettagli per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, vedono impegnati gli operatori della Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco, per eventuali necessità tecniche, e la Polizia Locale, che sta gestendo la viabilità nella zona interessata.

A supporto dell’intervento sono intervenute anche le unità del Pronto Intervento Sociale del Comune di Bari, incaricate di assistere eventuali soggetti fragili, oltre a personale sanitario della ASL con un’ambulanza.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine delle operazioni.