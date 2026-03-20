Bari, due giornate dedicate a storia, memoria e cinema documentario

BARI - Il 26 e 27 marzo Bari ospiterà un doppio appuntamento di ricerca sul rapporto tra storia, memoria e narrazione contemporanea, promosso nell’ambito dell’insegnamento di Storia culturale e Storia culturale e sociale dei media della professoressa Claudia Villani, del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con l’AISO (Associazione Italiana di Storia Orale), la Fondazione Gramsci di Puglia e l’Ipsaic.

Le due giornate si concentrano sulla ricerca storica tramite fonti orali, sulle memorie e sulle narrazioni dei media, con particolare attenzione alle pratiche narrative del cinema documentario.

Il 27 marzo, l’appuntamento aperto al pubblico inizierà alle ore 13.10 nell’Aula A del Palazzo Ateneo con la proiezione del video-documentario “Anulloje Ligjin” di Fabrizio Bellomo, alla presenza del regista e con l’intervento di Vito Saracino. Il film, presentato al Torino Film Festival, esplora la storia dell’Albania attraverso monumenti, statue e simboli pubblici, mostrando come i cambiamenti politici e sociali del Novecento abbiano trasformato sia il paesaggio urbano sia il significato degli spazi e delle immagini collettive. Dalla propaganda fascista alle narrazioni del regime socialista fino alle influenze contemporanee, il documentario offre un ritratto stratificato del Paese, riflettendo sul rapporto tra memoria, identità e rappresentazione.

La giornata del 27 marzo segue il primo incontro del 26 marzo alle ore 12.20, dedicato alle principali esperienze di ricerca con le fonti orali in Puglia. Interverranno Giovanni Rinaldi, Vito Antonio Leuzzi, Lucio Cioffi, Luigi Masella, Aldo Muciaccia, Michele Tassiello, Lidia Piccioni e Davide Tabor. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Zoom all’indirizzo: Zoom e rientra nel seminario itinerante nazionale “Percorsi della storia orale italiana”, promosso da AISO.