Cresce l’attività di Sanitaservice al servizio del territorio, 600mila ore di servizi per ASL BAT
“Il nostro è un lavoro silenzioso, dietro le quinte, tutti i giorni. Ma è un lavoro essenziale senza il quale la sanità sarebbe bloccata”. Le parole contenute in un pensiero di un’ausiliaria in servizio nelle strutture della BAT rappresenta una perfetta sintesi dell’intesa attività ordinaria e straordinaria della Sanitaservice ASL BAT in supporto proprio all’Azienda Sanitaria Locale della sesta provincia pugliese. Circa 600mila le ore che nel 2025 hanno caratterizzato l’importante lavoro in diversi ambiti e cioè dalle pulizia alla sanificazione fino all’attività di supporto con l’ausiliariato (quasi 540mila ore) per arrivare alla logistica, portineria ed accoglienza. Nel 2025 poi sono state 20262 le ore extra in cui sono stati impegnati i dipendenti Sanitaservice con traslochi, pitturazioni, pulizie straordinarie ma anche prestazioni aggiuntive in reparti non affidati e giardinaggio. Ultimo ma non meno importante l’intensa attività di formazione con le quasi 1500 ore destinate e su cui continua il massimo impegno di Sanitaservice.
|Annachiara Rossiello
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