Taranto, dibattito sulla pianificazione strategica dei sistemi portuali



Venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026 Camera di Commercio di Brindisi–Taranto Viale Virgilio, 152 - Taranto. Dibattito nazionale sul futuro della portualità italiana, della logistica e dello sviluppo sostenibile, con la partecipazione del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, del Viceministro Edoardo Rixi e del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, insieme a esponenti del mondo accademico, giuridico e degli operatori del settore.





Infrastrutture, logistica e sviluppo sostenibile sono al centro di “Pianificazione strategica dei sistemi portuali: vulnerabilità apparenti e opportunità di sviluppo sostenibile del trasporto intermodale e di rilancio del territorio”, l’evento nazionale che, il 27 e il 28 marzo, vedrà riunirsi a Taranto istituzioni, accademici e operatori di settore per discutere del futuro dei porti italiani.





Patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’evento prende le mosse dal recente disegno di legge di riforma del sistema portuale italiano, che introduce una nuova governance nazionale del settore e la creazione della società pubblica “Porti d’Italia S.p.A.”, e affronta i principali temi strategici per il settore nei quattro talk tematici previsti nel corso delle due giornate.





Ad aprire l’evento, venerdì 27 marzo, dalle ore 9.00, saranno gli interventi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, nonché degli esponenti delle principali istituzioni territoriali, del mondo universitario e delle categorie produttive. Seguono i talk “Le Autorità di sistema portuale nella evoluzione normativa” (ore 11.00), “Digitalizzazione e interoperabilità dei dati” (ore 14.30) e “Retroportualità sostenibile e rigenerazione urbana” (ore 16.30). Chiude la due giorni, sabato 28 marzo, dalle ore 10.30, il talk “Autonomia finanziaria e dimensione strategica: verso una intermodalità sostenibile”, moderato dal Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione Europea Raffaele Fitto.





«Questo evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e di aggiornamento qualificato tra istituzioni, giuristi ed esperti del settore sulla pianificazione strategica dei sistemi portuali» ha dichiarato l’Avvocato Cristina Lenoci, componente del Comitato scientifico e promotrice dell’evento con il supporto della Camera di Commercio di Brindisi -Taranto.



