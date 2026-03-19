Calimera, venerdì 20 marzo la Casa dei Kalimeriti presenta il romanzo storico Turku di Antonio Apostolo



CALIMERA (LE) - La Casa dei Kalimerìti di Calimera, vi invita alla presentazione del volume "Turku, cronaca di un delitto" di Antonio Apostolo, edito da Parco Palmieri Edizioni. L’evento si terrà presso la sede di Calimera in via Mayro n. 28, venerdì 20 marzo 2026 alle ore 19.00. Con l’autore Antonio Apostolo dialogheranno Salvatore Tommasi, Ada Scarcia e Pantaleo Rielli. - La Casa dei Kalimerìti di Calimera, vi invita alla presentazione del volume "Turku, cronaca di un delitto" di Antonio Apostolo, edito da Parco Palmieri Edizioni. L’evento si terrà presso la sede di Calimera in via Mayro n. 28, venerdì 20 marzo 2026 alle ore 19.00. Con l’autore Antonio Apostolo dialogheranno Salvatore Tommasi, Ada Scarcia e Pantaleo Rielli.





Un duplice assassinio sconquassa, la sera del 19 aprile 1884, la mesta socialità di una comunità di appena 800 anime nell’entroterra salentino. A Martignano, sono uccisi a coltellate Don Pantaleo e la sua domestica Leonarda. Tredici colpi pongono fine alla vita dell’agiato proprietario, morbosamente devoto alla cura dei propri interessi, tre tagli alla gola spengono quella di Leonarda trovatasi nel posto sbagliato al momento sbagliato. È l’eterna lotta tra il potere del denaro, e di chi lo possiede e lo conserva con abusi e prevaricazioni, ed il bisogno di chi invece ne ha necessità per sopravvivere e gli abusi e le prevaricazioni le subisce.





Romanzo storico, dunque? – chiede il Prof. Luigi Spedicato dell’Università del Salento. Certo, ma Turku è qualcosa di più della narrazione romanzesca di un fatto di cronaca. É un apologo sul potere e sui rapporti tra classi alle prese con inediti meccanismi di creazione della ricchezza. La sua forza sta nella capacità di far rivivere il passato attraverso la potenza dell’immaginazione, offrendo al lettore una prospettiva diversa e complementare rispetto a quella della storiografia.





Antonio Apostolo nato nel 1961, vive a Martignano dove cresce insieme alla passione per gli studi storici. Lettore curioso e scrittore eclettico, in tema di ricerca storica ha già pubblicato numerosi lavori l’ultimo dei quali, con Parco Palmieri Edizioni nel 2023, Martignano nelle guerre del fascismo. Premio letterario "Racconti nella Rete" di LuccAutori 2025 con "Foje mische – Erbe selvatiche". Ingresso libero.





INFORMAZIONI

Venerdì 20 marzo 2026

Casa dei Kalimeriti – ore 19.00

Presentazione di

"Turku"

Cronaca di un delitto

di Antonio Apostolo

Parco Palmieri Edizioni

Ingresso libero