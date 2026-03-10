Bari, grande vincita al SuperEnalotto: centrato un “5+” da oltre 650 mila euro nel quartiere San Paolo

BARI - La fortuna ha baciato il quartieredi Bari nell’estrazione deldel 7 marzo: una giocata nella tabaccheria, in via Ferrara, ha centrato un “5+” da

Si tratta della terza grande vincita registrata in 40 anni presso questa ricevitoria, un record che ha acceso la gioia tra i residenti del quartiere. La comunità locale festeggia, con la speranza che il premio sia finito nelle mani di chi ne aveva davvero bisogno.

La tabaccheria Lazzaro Antonio si conferma così una “porta fortunata” per il SuperEnalotto a Bari, continuando una tradizione di vincite importanti che ha reso famoso il locale nella città.